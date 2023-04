«Top Chef 2023», les pépites de Twitter (épisode 8): ce geste d’Albane et cette incroyable performance de Danny ont fait réagir les internautes Eh oui, pour celles et ceux qui vont au lit à 23h et ne suivent pas « La brigade cachée », Danny est toujours dans le concours ! M6 / RTL (captures d’écran)

Par M.R.

14 ans que ça dure et on n’a toujours pas trouvé la date de péremption. « Top Chef », ça vieillit comme le bon vin. Cette année encore, l’émission met Twitter en ébullition. Et comme on vous aime bien, on vous a sélectionné la crème de la crème du huitième épisode. À savourer sans modération (bon, on arrête les références culinaires, ça devient lourd). de videos Si la semaine dernière, les candidats avaient pour mission de cuisiner le plus économiquement possible, cette semaine, leur défi était de réaliser des plats de palace. Deux salles, deux ambiances.

Le prestigieux Hôtel de Crillon à Paris était le théâtre de cette huitième semaine de compétition. Les huit cuisiniers toujours en lice ont dû accomplir trois challenges. Le premier consistait à réaliser une salade de fruits exceptionnelle, à proposer lors d’un brunch. Jérémie (brigade orange), Sarika (équipe violette) et Albane (team bleue) se sont affrontés dans l’espoir de décrocher 2 points pour leur brigade. Malheureusement, Albane s’est classée dernière de l’épreuve et n’a ainsi remporté aucun point. Et ce n’est pas parce qu’elle a léché sa cuillère avant de la remettre dans son poêlon qu’elle a été sanctionnée…

Lire aussi «Top Chef 2023», les pépites de Twitter (épisode 7): les incroyables punchlines de Jean et l’énorme boulette d’Alexandre C’est Sarika qui est parvenue à décrocher les 2 points, face à Jérémie qui n’en a obtenu qu’un. Son millefeuille d’avocats et de mangues, accompagné d’un shot ananas-coriandre et d’un condiment harissa framboise a visiblement plu au chef invité Mathieu Carlin. De notre côté, on n’est pas sûr que le fait d’ingérer un condiment harissa dès le réveil soit la meilleure façon de commencer la journée.

Pour le deuxième défi, Hugo (brigade bleue), Jean (équipe violette) et Mathieu (team orange) ont dû proposer une viande ou un poisson entier à découper en salle. Un challenge pas évident, remporté haut la main par Hugo, qui a scotché le chef Boris Campanella et le directeur de l’Hôtel de Crillon Vincent Billiard, avec sa dorade farcie aux champignons. Le petit protégé de Philippe Etchebest a permis à son équipe de remporter deux points supplémentaires. Jean, quant à lui, est parvenu à en glaner un, contrairement à Mathieu qui est reparti bredouille. La brigade de Paul Pairet se retrouvait ainsi avec 3 points. Celle de Philippe Etchebest avec 2. Et celle de Glenn Viel avec 1. Mais rien n’était joué et chaque équipe pouvait encore prétendre à la victoire. De quoi perturber Glenn Viel, qui pensait déjà rendre son tablier. Allez, encore un petit espoir ! Sarika (brigade violette), Carla (équipe bleue) et Alexandre (team orange) ont dû s’affronter sur la troisième épreuve, qui consistait à imaginer une nouvelle formule du Club Sandwich. Mouais, pas sûr que les versions gastronomiques des candidats parviennent à rassasier les clients qui s’attendent à recevoir un vrai Club Sandwich. Remboursé ! Repartie au charbon, Sarika n’est pas parvenue à glaner 2 points supplémentaires, face à Alexandre (deuxième) et Carla (première). Au final, c’est l’équipe de Philippe Etchebest qui est arrivée en tête de cette semaine 100 % palace. La brigade de Glenn Viel a donc dû disputer l’épreuve éliminatoire. De quoi signer la fin du slogan « one team one dream » qu’Alexandre, Jérémie et Mathieu scandaient en boucle.