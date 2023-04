Testachats dénonce une présence trop élevée de bisphénols dans les produits en plastique: «Les enfants sont ainsi exposés au BPA et à d’autres bisphénols dès leur plus jeune âge»

Dans un communiqué diffusé vendredi, l’association demande d’interdire tous les bisphénols dans les produits destinés aux bébés et enfants et dans les contenants alimentaires.

La présence de BPA est interdite dans les tasses et biberons destinés aux bébés et aux enfants en bas âge. La limite de la dose tolérable qu’une personne peut ingérer par jour a même été fixée à 0,2 nanogramme par kilogramme de poids corporel par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) le 19 avril. Le bisphénol A, notamment utilisé dans la fabrication du polycarbonate, un plastique transparent et rigide, est le plus connu, mais les autres bisphénols existants (BPB, BPS, BPF) sont également nocifs pour la santé.