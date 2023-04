Le tourisme sportif, pour partir à l’aventure près de chez soi

Avec une petite écharpe autour du cou, parfois une capuche pour éviter les mauvaises surprises, on se laisse volontiers caresser les joues par un astre moins timide. La saison du renouveau trépigne d’impatience, elle a juste envie de nous prendre par la main et de nous emmener en promenade. Fini de se calfeutrer, au diable ces mois interminables qui ont limité nos contacts sociaux, le temps est venu de s’aérer l’esprit et les poumons, à profondes respirations.

Le printemps a enfin pointé le bout de son nez, apportant avec lui les plaisirs du plein air. Les périodes lumineuses s’allongent, un soleil de plus en plus franc indique à la nature qu’il est temps de se réveiller et de sortir de l’engourdissement hivernal. Le chant des oiseaux s’amplifie, dans ces arbres qui changent rapidement la couleur de leur tenue.

En Wallonie, les campagnes et forêts s'éveillent lentement après un long hiver, offrant des paysages verdoyants à explorer lors de balades revigorantes. Les chemins de traverse mènent aux plus beaux villages et bourgades de la région, pour des moments d'évasion en pleine nature.

Pour le plein éveil de nos sens, rien de tel en effet que des promenades qui permettent de (re)découvrir la richesse de nos campagnes et forêts, l’or vert de la Wallonie. On peut crapahuter, en toute liberté et sécurité, découvrir et se découvrir, bouger, marcher, courir, rouler, respirer, sentir ses muscles travailler et son palpitant s’emballer, rien de plus revigorant !

Autant de modes d’expression d’un phénomène que l’on dénomme aujourd’hui le tourisme sportif.

Excellent pour la santé, mentale et physique, le tourisme sportif est une forme d’activité voire de séjour de plus en plus prisée. Quès aco ? En substance, elle propose des plaisirs sportifs ou la découverte de destinations, en mettant l'accent sur les activités physiques. Marche, vélo, rando, escalade, golf, tennis, kayak, etc.

Les avantages sont multiples : la promotion d'un mode de vie actif et sain, la possibilité de découvrir de nouveaux horizons, la rencontre de gens partageant les mêmes centres d’intérêts, voire la découverte de destinations uniques et de paysages naturels exceptionnels dans le cas de voyages.

WBT - Olivier Legardien

Liège-Bastogne-Liège, ce dimanche ou quand vous le voulez !

Parmi les modes d'expression de ce tourisme dynamique, le vélo est évidemment très prisé, sa cote de popularité, montée en flèche lors des périodes de confinement que nous avons dû traverser, ne se dément pas.

Terre de cyclisme par excellence, parcourue en tous sens par d'innombrables cyclotouristes et cyclosportifs dès les prémices de la belle saison, la Wallonie propose de superbes circuits à découvrir sur deux roues.

Pourquoi d'ailleurs ne pas s'essayer aux parcours qu'empruntent les pros, lors des classiques ardennaises ? Alors que la Flèche Wallonne et son célébrissime Mur de Huy vient de consacrer un nouveau champion, mercredi dernier, Liège-Bastogne-Liège a précisément lieu ce dimanche 23 avril. La Doyenne, la plus ancienne des grandes classiques du calendrier international, un monument du sport cycliste que tous les champions veulent un jour accrocher à leur palmarès, enchaîne les ascensions, longues et exigeantes, à travers les provinces de Liège et de Luxembourg.

La trilogie Wanne/Stockeu/Haute-Levée dans les environs de Stavelot, la Redoute à Aywaille-Remouchamps ou la Roche aux Faucons à Boncelles : pourquoi donc ces bosses seraient-elles réservées aux coureurs pros ? Précisément, l'un des atouts majeurs du cyclisme est de permettre aux amateurs de se découvrir et de repousser leurs limites sur les mêmes terrains d'expression que les professionnels, point de comparaison et plaisir un brin masochiste qui sont impossibles dans nombre d'autres disciplines.

Photo News

Comme Remco, pourquoi pas ?

Liège-Bastogne-Liège vous tente ? Téléchargez dès lors les itinéraires de VISITWallonia, sur les traces de cette course mythique, et partez à la découverte de la région. A votre rythme. Il est temps de montrer ce que vous avez dans les jambes et d'affronter les redoutables ascensions de LBL ! Vivez les meilleurs moments de la course grâce à l'itinéraire « best of », au départ de la Place Saint-Lambert de Liège, cette boucle de 262 bornes (4.460m de dénivelé positif) a été créée sur la base des tracés officiels de ces dernières années.

Deux variantes plus courtes, sans s’imposer l’aller jusqu'à Bastogne donc, sont également disponibles : l'une au départ de Tilff (205 km/3.900m de dénivelé positif) et l'autre au départ de Sprimont, plus accessible (152 km/2.900 de dénivelé positif).

Enfin, pour les plus téméraires, le « challenge des côtes mythiques » vous permettra de gravir les montées impitoyables les plus célèbres de Wallonie, en plusieurs étapes : 336 km au total, avec notamment les côtes de Chambralles, Odeigne,… sur un tracé développant plus de 6.000m de dénivelé positif.

Il existe donc des formules pour toutes les jambes, pour toutes les envies, sur des parcours mythiques et d’une beauté enchanteresse, adaptés aux capacités de chacun. Le but est évidemment de multiplier les plaisirs de la découverte et du dépassement de soi… sans se mettre dans le rouge.

En plein boom, les « trails centers » d’enduro VTT

Autre variante du tourisme sportif, pour un max de sensations fortes, le VTT enduro. Une discipline cycliste différente du vélo de route, encore plus ludique et spectaculaire, qui offre un contact encore plus franc et direct avec la nature. Cette discipline, en vogue chez les jeunes, connaît un succès de plus en plus franc et permet une pratique certes pas sans risque (c’est spectaculaire) mais à l’écart de la circulation routière, hélas souvent dangereuse sur nos routes où les usagers dits faibles sont trop fréquemment niés et mis en danger.

Les amateurs de vélo tout terrain seront comblés par les nombreux « trail centers » qui fleurissent en Wallonie, aménagés tout récemment et tout spécialement pour la pratique de cette discipline sportive.

Les parcours balisés offrent ainsi des descentes rapides, des virages serrés et un vrai terrain de jeu pour les amateurs d'adrénaline et d'endurance.

Parmi les « trail centers » les plus réputés, celui de Spa, le premier de Belgique, qui vous accueille au cœur de la forêt de l'est de l'Ardenne. Avec ses sept spéciales soigneusement balisées, son bike shop au pied des pistes et ses nombreuses possibilités de délassement dans le centre-ville, vous vivrez une expérience complète.

Le « trail center » d'Anthisnes-Esneux, au cœur des massifs forestiers du Condroz liégeois et de la vallée de l’Ourthe, vous offre quant à lui 10 spéciales adaptées à tous les niveaux, de la piste verte pour débutants à la piste noire pour les experts. Vous pourrez ainsi choisir le parcours qui correspond le mieux à votre niveau de difficulté, à vos aptitudes du moment.

Le « trail center » de Bouillon vous permettra de découvrir les plus beaux points de vue entre la forêt et la Semois, à travers Bouillon, Botassart, Corbion et Rochehaut. Vous serez forcément émerveillés par les paysages pittoresques de cette région.

Le « trail center » de l'Amblève, quant à lui, vous propose un parcours enduro VTT permanent reprenant les onze spéciales les plus emblématiques de l'Amblève Légende Enduro, une manière unique de découvrir autrement le site exceptionnel du Ninglinspo, à Aywaille.

Sachez aussi que sur impulsion de la Wallonie, de nouveaux « trail centers » sont en cours de développement un peu partout dans nos belles provinces, notamment à Chaudfontaine, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Malmedy et Amay.

Une trappiste pour se requinquer ?

Après l'effort, quoi qu’il en soit, il faut songer au réconfort !

Bienvenue donc sur le Sentier des Abbayes Trappistes de Wallonie, un itinéraire bucolique qui vous emmène à travers les magnifiques paysages de Chimay, Rochefort et Orval. Cette randonnée vous permettra de découvrir non seulement le patrimoine impressionnant de ces abbayes trappistes, mais aussi de se familiariser avec leur savoir-faire unique dans la production de bières et autres produits, des délices pour nos palais qui sont renommés à travers le monde.

Le Sentier des Abbayes Trappistes est l'un des itinéraires thématiques les plus célèbres de Wallonie, et il est maintenant possible de le parcourir à vélo, en suivant les sentiers empruntés par les promeneurs à pied. Vous aurez ainsi l'opportunité de découvrir les Abbayes de Scourmont à Chimay, de Rochefort et d'Orval comme vous ne les avez jamais vues, tout en profitant des magnifiques paysages naturels du coin.

Le parcours, d’une longueur totale de 290 km, est divisé en deux parties : d’Orval à Rochefort sur 116 km, puis de Rochefort à Chimay sur 174 km. Vous pourrez évidemment le parcourir à votre rythme, en vous laissant porter par l'histoire, la passion, le travail et la tradition qui imprègnent ces lieux chargés d'émotion.

WBT - Olivier Legardien

Bon à savoir

Pour choisir parmi les activités printanières proposées par VISITWallonia, vous pouvez vous rendre sur leur site web à l'adresse VISITWallonia.be/printemps. N'oubliez pas de vous procurer le PASS VISITWallonia pour bénéficier d'offres et de réductions tout au long de l'année. La Wallonie au printemps promet de beaux moments en perspective !