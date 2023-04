À Schaerbeek, l’aménagement du quartier des Azalées a engendré 36% de trafic automobile en moins

Les résultats montrent que celui-ci a permis de réduire le trafic automobile et la vitesse des véhicules, améliorant ainsi la sécurité des riverains mais fait aussi apparaître des points d’attention.

Le quartier Azalées fut le premier des trois quartiers composant la maille Colignon-Josaphat dans lequel le plan de circulation a été modifié à Schaerbeek. Une évaluation approfondie de l’impact des mesures a été réalisée : les réactions des riverains ainsi que les avis de la police, du Siamu, de la Stib et des services communaux ont été pris en compte. En collaboration avec Bruxelles Mobilité, la commune a également effectué des comptages de la circulation avant et après l’introduction du nouveau plan de circulation.

« L’objectif principal des quartiers apaisés est de rendre les quartiers plus vivables en réduisant le trafic de transit qui y circule. Cet objectif a été atteint, avec 36 % de trafic automobile en moins. Nous voyons d’ailleurs de plus en plus de piétons et de cyclistes circuler dans nos rues. Schaerbeek fait donc un grand pas en avant vers une meilleure qualité de vie », a déclaré Adelheid Byttebier (Groen), échevine de la Mobilité.

Les mesures vitesse de la police ont démontré un respect général de la zone 30 et une évolution positive sur la vitesse moyenne (- 8 % d’excès de vitesse).

Parallèlement, le nombre de cyclistes a augmenté de 38 % dans le quartier entre 2019 et 2022, selon les comptages de l’Observatoire du Vélo de l’ASBL Pro Velo, qui a un point de comptage au rond-point Deschanel/Avenue des Azaleés. Au sein des cyclistes, la part des femmes a augmenté de 33 %. La part des piétons augmente également, par exemple, 13 % des personnes se déplacent à pied dans l’avenue Stobbaerts, alors qu’elles n’étaient que 2 % il y a quelques années.

Pour sa part, Vincent Vanhalewyn (Ecolo), échevin des Travaux publics, souligne que « la mise en œuvre du nouveau plan de circulation dans ce quartier a permis d’améliorer la qualité des espaces publics. C’est notamment le cas sur les avenues des Azalées et Cambier. D’autres interventions sont encore à venir comme le réaménagement du square Prévost-Delaunay ou du carrefour Azalées /Eisenhower, ou la pérennisation du filtre Stobbaerts / Vandenbussche ».

Trois points d’attention

Le rapport montre également qu’au moins trois points d’attention subsistent. La situation aux abords de l’école sur l’avenue Stobbaerts reste difficile juste avant et juste après les heures de classe, le trafic sur l’avenue Rogier a légèrement augmenté et il y a également plus de trafic automobile sur l’avenue Chazal aux heures de pointe.

Le collège a adopté une série de mesures correctives. La commune va demander à Bruxelles Mobilité d’optimiser les phases de feux aux carrefours Chazal/Rogier, Rogier/Deschanel et Wahis/Meiser afin d’améliorer l’écoulement du trafic.

Schaerbeek étudie la possibilité d’intégrer une phase de feux spéciale au croisement avenue Rogier et avenue Chazal pour la sortie de bus avant trafic afin de permettre aux bus 64 et 65 de profiter de feux décalés par rapport au reste des voitures et des poids lourds. La commue va mettre l’avenue Chazal en voie prioritaire vers la Ville de Bruxelles en supprimant la priorité de droite venant de la rue Paul Devigne.

Le tronçon de l’avenue Stobbaerts entre la Place des Bienfaiteurs et la Rue Josse Impens sera remis à double sens, ce qui permet aux voitures qui sortent de la Rue Impens de reprendre directement l’Avenue Rogier et ne pas passer devant les écoles et la crèche dans l’Avenue Stobbaerts.

Une rue scolaire verra le jour dans l’avenue Stobbaerts suite à la demande de l’Institut de l’Annonciation et du Boodschaap Instituut.