Les joggeurs au cœur de Herve ce dimanche pour le City trail

Le printemps rime avec festivités à Herve. Après la Cavalcade et le départ de la Flèche Wallonne, qui ont connu tous deux un grand succès, la Ville de Herve, en collaboration avec le club d’athlétisme, organise ce week-end la sixième édition de son City Trail, qui fait partie du Challenge La Meuse.

Ce dimanche 23 avril, la piste d’athlétisme de Herve rassemblera tous les férus de jogging pour s’élancer sur les routes et chemins herviens et traverser des bâtiments typiques de la commune. « Les participants découvriront ainsi la Ville de Herve de l’extérieur mais également de l’intérieur, se réjouit Jean-Marc Monseur, l’échevin des Sports, avec des passages dans la Maison du Tourisme, les écoles secondaires, les bâtiments du CPAS, la caserne des pompiers, la bibliothèque, la maison de repos, l’église, l’Hôtel de Ville, le Centre administratif, l’école Saint-Joseph et la Galerie La Neuve. » Comme toujours, les escaliers et autres parcours champêtres font partie intégrante du trail 2023.