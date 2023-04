Spadel se lance dans le marché des boissons énergisantes

The Source, le fonds de « venture capital » du Groupe Spadel, fait son entrée dans le capital de l’entreprise belge Qallo. Fondée par trois entrepreneurs anversois à succès, cette start-up prometteuse développe et commercialise un énergisant innovant à base de poudre contenant des extraits de plantes et des vitamines à mélanger avec de l’eau. Grâce à leurs propriétés énergisantes, les produits Qallo sont une alternative faible en sucre et plus durable aux boissons énergisantes traditionnelles. Qallo

« Cette participation minoritaire dans l’actionnariat de la société Qallo répond parfaitement à l’objectif du fonds The Source, à savoir permettre à Spadel de prendre des participations dans des start-ups prometteuses dans l’univers de l’hydratation afin de les aider à grandir grâce à un soutien financier et stratégique », annonce Spadel, la société qui commercialise notamment les eaux de Spa et de Bru, dans un communiqué.

Lire aussi J-100 avant le GP de Belgique: «En Belgique, tout le monde veut garder ce Grand Prix» Qallo a été fondée par Alexander Van Laer, Moos Tits et Niels Peetermans, trois entrepreneurs anversois qui s’étaient déjà fait un nom il y a quelques années en lançant avec succès le service de voitures partagées Poppy. Avec Qallo, ils proposent une poudre énergisante innovante à base d’extraits de plantes et de vitamines B pour favoriser la concentration et l’énergie. Les consommateurs mélangent la solution en poudre avec de l’eau pour obtenir un énergisant rafraîchissant. Qallo est actuellement disponible en trois saveurs et est un produit à faible teneur en sucre et en calories, 100 % vegan.

« Nous sommes ravis de soutenir Qallo dans son parcours pour devenir un leader européen sur le marché des boissons fonctionnelles. Cet investissement représente un pari stratégique sur un marché qui devrait prendre énormément d’ampleur dans les prochaines années et sur lequel nous désirons nous positionner tôt afin d’en saisir tout le potentiel », souligne Clément Yvorra, Global Business Development Manager chez Spadel. Lire aussi Survivant de la Shoah, Simon Gronowski est venu raconter sa terrible histoire aux élèves de Herve Dans la foulée de cette prise de participation dans Qallo, le fonds « The Source, Ventures by Spadel » compte annoncer d’autres investissements dans les mois à venir. « Notre objectif est de continuer à prendre des participations dans des entreprises innovantes et durables. En investissant dans Qallo, nous prenons une participation dans une catégorie émergente à fort potentiel de développement et très innovante, à la croisée de deux segments de marché en forte croissance dans l’univers de l’hydratation : les boissons énergisantes et les solutions permettant d’enrichir son eau. » Déjà plus de 300.000 unités vendues « La mission de Qallo est de stimuler l’énergie positive. Nos produits s’adressent à un large groupe de personnes à la recherche d’un énergisant rafraîchissant et à faible teneur en sucre, comme alternative aux boissons caféinées traditionnelles telles que le café ou les boissons énergisantes par exemple », explique Alexander Van Laer, l’un des trois fondateurs de Qallo. « En plus d’être une boisson saine remplie d’ingrédients naturels, Qallo joue également un rôle positif dans l’hydratation, puisque chaque sachet de poudre Qallo doit être mélangé avec 0,5 à 1 litre d’eau, encourageant ainsi les consommateurs à boire plus d’eau tout au long de la journée. Vous pouvez préparer votre Qallo sur le lieu de consommation, ce qui est très pratique. La seule chose dont vous avez besoin est de l’eau et une portion de Qallo. »