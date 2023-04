Natation: Lucas Henveaux bat le record de Belgique du 200 m libre

Grâce à ce chrono, Lucas Henveaux s’est ajouté à la liste des qualifiés pour les Mondiaux de Fukuoka (14-30 juillet) de cet été et a approché de 5 centièmes le temps exigé pour les JO de Paris 2024.

Côté féminin, Florine Gaspard a nettement dominé les séries du 50 m brasse en 30.65 et a, elle-aussi, réussi le temps exigé pour Fukuoka. Sur 200 m libre, l’une des courses les plus attendues du week-end, Roos Vanotterdijk a réussi, en 1.59.31, le meilleur temps avec un gros record personnel (ARP : 2.00.49) devant Valentine Dumont (1.59.36) et Fleur Verdonck (1.59.79).