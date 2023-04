Découverte inopinée d’une plantation de cannabis dans un abri de jardin à Fléron

Ce jeudi soir, la police de la zone Beyne/Fléron/Soumagne est appelée rue du Vélodrome à Fléron pour des violences conjugales. C’est une jeune femme de 23 ans qui a prévenu la police car elle a été victime de violences de la part de son ex-compagnon chez qui elle se trouve.

A son arrivée, la police constate des traces de strangulation sur la jeune femme qui se plaint d’une tentative d’étranglement de la part de son ex-compagnon de 32 ans. Celui-ci affirme qu’il n’a fait que se défendre. Et en inspectant la maison, les policiers découvrent, par hasard, une culture de cannabis de 50 plants dans l’abri de jardin. L’homme, déjà connu des services de police pour deals de stupéfiants, affirme q’il s’agit de CBD, en dessous des 0,2 % de THC. Abréviation de cannabidiol, le CBD est une molécule extraite du chanvre, aussi appelée cannabis. Mais contrairement à la seconde molécule présente dans la plante appelée Delta-9 THC, le CBD n’a pas d’effet stupéfiant et n’engendre donc pas de dépendance physique. « Le THC aux effets euphorisants, et le CBD, aux propriétés apaisantes, sont deux phytocannabinoïdes extraits du cannabis sativa », explique Stéphanie Caillé-Garnier, chercheuse au CNRS.