Saule, Ykons, Mademoiselle Luna et des reprises de Jean-Jacques Goldman à l’affiche du Goûter Matrimonial

Ykons tiendra la tête d’affiche du lundi 29 mai 2023. Ykons, c’est au départ un groupe de 5 musiciens liégeois : Renaud, Yann, Patrick, David et Bernard. Après trois ans de travail et de remise en question, ils ont sorti leur premier album « Reflected » en 2019. Un album qui leur a permis de fouler les planches de plusieurs festivals belges, dont le Ronquières Festival.

On ne présente plus l’artiste montois Saule. De son vrai nom Baptiste Lalieu, l’auteur-compositeur évoluant dans un univers entre folk, blues et rock. Artiste éclectique et très actif, qui enchaîne les collaborations, il est notamment connu pour son succès « Dusty Men » qu’il a interprété en duo avec Charlie Winston en 2012. En 2022, il a également chanté en duo avec Antoine Delie, le Belge finaliste de The Voice France, Antoine Delie. Saule sera la tête d’affiche du dimanche 28 mai 2023.