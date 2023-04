Match de la dernière chance pour Lens, Barcelone peut distancer ses concurrents: le tour d’Europe de ce week-end

Les observateurs pensaient que Tottenham était reparti sur le droit chemin après sa victoire contre Brighton, mais la défaite du week-end dernier contre Bournemouth a confirmé que les Spurs sont toujours à la recherche d’un second souffle en Premier League. Pour assurer la fin de saison, Cristian Stellini a succédé à un Antonio Conte, qui n’aura jamais véritablement convaincu lors de son passage chez les Spurs. Éliminés de la Ligue des champions en 1/8 de finale, les coéquipiers d’Harry Kane devront inévitablement passer par le championnat pour accrocher un ticket européen.

Se remettre à gagner au meilleur moment pour Xavi ?

Après deux matchs nuls pauvres en termes de contenu (0-0 contre Girona, 0-0 à Getafe), le FC Barcelone a l’occasion de renouer avec le succès contre un adversaire redoutable ces dernières semaines en Liga. Avec 13 points d’avance sur son adversaire, les Catalans peuvent aborder sereinement cette affiche de la 30ème journée en Liga. Ces dernières semaines, Xavi devait composer avec de nombreuses indisponibilités, mais plusieurs cadres comme Dembélé et Frenkie de Jong devraient être de retour ce dimanche (ou prochainement).

Le FC Barcelone n’arrive plus à s’imposer en Liga - Belga

En face, Diego Simeone et ses hommes arrivent au Camp Nou avec le plein de confiance. Avec un bilan de 6 victoires sur les 6 derniers matchs en championnat, les Colchoneros sont invaincus en Liga depuis le 8 janvier dernier, lors de la réception du… FC Barcelone. Antoine Griezmann, double buteur le week-end dernier contre Almería, retrouve son ancien club dans un match qui confirmerait définitivement le renouveau de Diego Simeone en cas de victoire de l’Atlético Madrid ce dimanche après-midi.

Lens définitivement sur le podium ?

Après sa défaite dans le match au sommet du week-end dernier au Parc des Princes, Lens continue de croiser le fer avec des grosses écuries du championnat français. Après le Paris Saint-Germain, c’est désormais au tour de l’AS Monaco de venir défier les hommes de Franck Haise. Avec 2 points d’avance sur les Monégasques, Lens peut prendre en cas de victoire une belle option sur le podium. Élu joueur du mois de mars en Ligue 1, Loïs Openda sera l’homme à surveiller pour les défenseurs de l’AS Monaco.

AS Monaco - Belga

Capable de réaliser des prestations de haute intensité, l’AS Monaco de Philippe Clément aspire à faire déjouer les Lensois pour venir s’insérer sur le podium. Après sa belle victoire le week-end dernier contre Lorient, Monaco arrive à Bollaert pour entamer un sprint final où ils affronteront d’autres prétendants à l’Europe comme Lille, Lyon et Rennes.

Cette rencontre de Ligue 1 entre ces deux prétendants au podium sera à suivre samedi soir à 21h.

Juventus – Naples ou Atalanta – Roma, faites votre choix

Après leur qualification en demi-finale de l’Europa League, la Juventus et l’AS Roma continuent d’enchaîner les grands rendez-vous avec ces deux superbes affiches ce week-end en Serie A. Grâce à la récupération provisoire des 15 points (le verdict final n’est pas encore tombé), les hommes de Massimiliano Allegri retrouvent pour l’instant la troisième place du classement, avec 6 points d’avance sur le Milan AC, cinquième.

Paulo Dybala - Belga

Grâce à sa qualification en demi-finale de l’Europa League, José Mourinho et ses hommes continuent de performer sur la scène européenne, un an après le sacre en Conférence League. Avec 3 victoires de suite en Serie A, les Giallorossi arrivent à Bergame dans l’espoir de conserver leur quatrième place, synonyme de qualification pour la Ligue des champions. En face, l’Atalanta peut encore espérer accrocher mieux que la 7ème place, qualificative pour la Conférence League.

Dortmund au pied du mur (jaune)

Suite à son match nul regrettable sur le terrain de Stuttgart le week-end dernier, le Borussia Dortmund a perdu deux points qui pourraient s’avérer précieux dans la course au titre à distance avec le Bayern Munich. Avec deux points de retard à rencontres de la fin du championnat, les coéquipiers de Jude Bellingham n’ont plus droit à l’erreur et devront réaliser un parcours parfait pour inquiéter les Bavarois, et ça commence ce samedi contre Francfort.