«Homme cherche femme»: Jozef, 68 ans, est à la recherche du grand amour, «une jeune fille de 17 ans m’a appelé pour me demander si j’étais intéressé par sa mère ou sa cousine»

« Homme cherche une femme », a indiqué le sexagénaire devant chez lui. Il a expliqué au micro de HLN qu’il était fatigué d’être seul et qu’il cherchait une relation stable. Et la bonne nouvelle, c’est que Jozef a rapidement reçu des appels ! Ses premiers rendez-vous sont d’ailleurs déjà fixés. « Les femmes doivent le prendre au sérieux », explique Jozef.

Le Belge explique que c’est surtout le soir que la solitude le « rattrape ». « Assis seul à table, seul devant la télé, à taper contre ces quatre murs… J’en ai marre », ajoute-t-il. Cela fait maintenant trois semaines que Jozef a placé sa pancarte contre sa fenêtre. « Pourquoi est-ce que j’essaie de cette façon ? Je ne connais rien aux ordinateurs et à Internet, sans parler de Facebook. Je n’avais même pas pensé à une annonce dans le journal. Cela me paraît plus efficace », explique encore Jozef.