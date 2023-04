Une colocataire dérobe huit bouteilles de vin et 100 € chez sa voisine en son absence à Ans

Une habitante d’Ans est partie en vacances du 1er au 20 avril dernier. À son retour, elle constate que sa porte d’entrée a été forcée et qu’on lui a volé huit bouteilles de vin et une centaine d’euros. Elle se rend dans l’appartement voisin, qui fait partie de la même maison divisée en deux, et trouve les huit bouteilles de vin... vides ! Elle prévient la police qui se rend sur place et qui découvre à son tour les huit bouteilles de vin vides. La colocataire de 46 ans reconnaît le vol car elle avoue être alcoolique.

Déjà connue des services de police pour un fait de menaces, la quinquagénaire est interpellée et déférée au parquet de Liège ce vendredi matin. On ne sait pas encore quel sort lui sera réservé.