Kim Kardashian devient actrice: on vous dit tout sur son premier vrai rôle à la télévision

Intitulée « Delicate », d’après un roman qui n’a pas encore été publié (« Delicate Condition » de Danielle Valentine), la saison 12 de la série horrifique de Ryan Murphy, à qui l’on doit les derniers cartons « Dahmer » et « The Watcher » sur Netflix, est attendue cet été sur la chaîne américaine FX et Disney+. L’histoire suit une femme devenue la cible d’une présence maléfique qui fera tout pour empêcher sa grossesse. Une intrigue présentée comme une version féministe de « Rosemary’s Baby », de Roman Polanski. « Kim Kardashian est l’une des plus grandes stars de la télévision au monde », défend le prolifique réalisateur et producteur. Lequel avance par ailleurs que ce nouveau chapitre de sa franchise s’annonce parmi les plus ambitieux et « différent de tout ce qui a été fait auparavant ».