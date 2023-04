Un jeune homme en séjour illégal pris en flagrant délit de vol dans une voiture à Liège

Ce jeudi, un jeune homme de 28 ans en séjour illégal a commis un vol avec effraction dans un véhicule garé sur le quai de la Dérivation à Liège. Il a brisé une vitre de la voiture et s’est emparé d’un sac de sport, tout cela sous le regard d’une voisine qui a appelé directement la police. Le jeune homme a pris la fuite à pied et a abandonné le sac un peu plus loin car il a vu qu’il avait été aperçu par une dame.

Cette dame a donné aux policiers liégeois une description très précise du voleur qui a été interpellé un peu plus tard. Ce jeune homme portait sur lui un spray au poivre, ce qui est interdit. Il a été déféré ce vendredi matin au parquet de Liège. Le dossier a été mis à l’instruction avec demande de mandat d’arrêt.