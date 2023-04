«Stranger Things»: les frères Duffer lèvent le voile sur le premier spin-off, et ce n’est pas du tout ce à quoi on s’attendait!

Par M.R. et L.V.(D.R.)

Si la cinquième saison de « Stranger Things » sera la dernière, la petite ville de Hawkins a encore de beaux jours devant elle. La preuve : en plus d’un spin-off en live action et un préquel sous la forme d’une pièce de théâtre qui se jouera à Londres à la fin de l’année 2023, les scénaristes Matt et Ross Duffer planchent actuellement sur une version animée de leur série à succès.

Les deux frères ont officialisé la nouvelle dans un communiqué : « Nous avons toujours rêvé d’un Stranger Things animé dans la veine des dessins animés du samedi matin que nous avons aimés en grandissant, et voir ce rêve réalisé a été incroyable. »