Évasion à Saint-Hubert: 6 des 10 fugitifs capturés à Harsin et Libramont

Les trois autres dans le centre-ville de Libramont par les policiers de la zone Centre-Ardenne. « Des citoyens informés de l’évasion des 10 détenus nous ont signalé leur présence. Des policiers se sont rendus sur place le plus rapidement possible pour procéder au contrôle et à l’interpellation des fugitifs. Ceux-ci se sont rendus sans opposer de résistance », nous informe le commissaire divisionnaire de la zone Centre-Ardenne, Alain Mercier.

Les 10 fugitifs se sont évadés jeudi soir de la prison de Saint-Hubert en perçant un trou dans la clôture de l’établissement pénitentiaire à l’aide d’une disqueuse. D’importants moyens ont été déployés par la police sous la coordination de la zone Semois & Lesse, dont un hélicoptère, un drone, une patrouille en quad, des chiens pisteurs et des jumelles thermiques.