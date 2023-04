Trop peu de services d’aide dédiés aux Menas en région bruxelloise, selon un rapport

Les services d’aide vers lesquels les mineurs étrangers non accompagnés (Menas) peuvent se tourner en région bruxelloise ne sont pas toujours adaptés à leurs besoins spécifiques et multiples, ressort-il de l’étude «Menas en errance autour de la gare du Midi».

Le profil des mineurs étrangers non accompagnés présents aux abords de la Gare du Midi est essentiellement celui de Menas dits «en errance». Une errance à la fois physique et psychique qui affecte fortement la santé de ces jeunes, pour la plupart des hommes, souvent âgés de 11 à 18 ans, souligne l’étude cofinancée par la Ville de Bruxelles, le CPAS bruxellois et la Cocom.