Laurent Maistret de Koh-Lanta invité du Tournai Kid’s Festival

Cette année, le Kid's Festival qui se tiendra les 27 et 28 mai de 11h à 18h dans le parc communal Georges Brassens aura pour thème «Les Aventuriers du Beffroi ». Inspirée par la célèbre émission de télévision «Koh-Lanta » diffusée sur TF1, la Ville de Tournai invite les enfants et leurs parents à se plonger dans un univers particulier où les attendent des activités gratuites plus inattendues les unes que les autres. Pour que l'immersion soit totale, un invité exceptionnel fera l'honneur de sa présence. En effet, le dimanche 28 mai de 14h à 18h, Laurent Maistret viendra partager avec les petits aventuriers ses expériences et astuces de survie acquises lors de ses trois participations à « Koh-Lanta ». Le mannequin qui a remporté l'édition spéciale de « Koh-Lanta » en 2014 et qui s'est fait connaitre en participant à plusieurs émissions de télévision, sera également disponible pour prendre des photos et signer des autographes.

Lire aussi Les asperges d’Armand et Olivier se déclinent désormais en trois couleurs à Mourcourt

Le Kid's Festival s'engage dans le projet « Génération sans tabac». Cette initiative souhaite défendre les enfants face au tabagisme en mettant en place des actions de sensibilisation pour créer un environnement non-fumeur autour de ceux-ci. L'espace du Kid's Festival devient donc « non-fumeur », des panneaux seront placés aux entrées et aux sorties du festival pour le signaler. Aucune contravention ne sera donnée aux personnes qui allumeraient leur cigarette, mais la Ville de Tournai invite les participants du Kid's Festival à jouer le jeu de ne pas fumer, pendant un après-midi avec leurs enfants. Une zone « fumeur » sera prévue, à l'écart du site pou ceux et celles qui le souhaitent. Le Kid’s Festival est organisé dans le cadre du week-end Tournai en fête. Les 26, 27 et 28 mai, la Grand-Place offrira au public la découverte de trois têtes d’affiche à savoir Yanns, Patrick Sébastien et Collectif Métissé.