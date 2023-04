«La Diplomate»: le nouveau «A la Maison-Blanche» dépoussiéré, top ou flop ?

L’actrice Keri Russell (« The Americans ») incarne une ambassadrice américaine qui décroche un poste à forte exposition médiatique, au Royaume-Uni. Une nomination qui a valeur de test, appelant à une autre plus haute fonction si elle parvient à faire ses preuves. Mais alors qu’elle doit gérer une crise internationale, elle-même est au bord de la crise de nerfs. Son mariage avec Hal Wyler (Rufus Sewell), lui aussi diplomate, est mis à mal… tout comme son avenir en politique.

Tel est le pitch de « La diplomate », une nouvelle série sous tension dans la digne lignée d’«À la Maison-Blanche », disponible sur Netflix. Connue pour son travail de scénariste sur « Homeland», la showrunneuse Deborah Cahn a ainsi conçu un drame politique bien ficelé et fort en rebondissements. Lesquels, ponctués d’humour, tiennent en haleine les spectateurs malgré quelques petites incohérences. Si on regrette certaines intrigues quelque peu poussives qui ne rendent pas vraiment la série très réaliste (un président qui nomme une jeune femme à un poste pour lequel elle n’est pas taillée, histoire de voir comment elle s’en sort et si elle mérite une promotion... on y croit moyen), l’ensemble accroche et se révèle finalement efficace. Comptez huit épisodes qui ouvrent la voie à une saison 2.