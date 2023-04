L’ex-bourgmestre de Froidchapelle Willy Decuir est le cousin très lointain de la star internationale Beyoncé: «Je vois qui elle est, mais je ne connaissais pas ses musiques» (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La célèbre chanteuse Beyoncé a, selon Marie Cappart, historienne pour la société «Myheritage», une plateforme belge de généalogie en ligne, des ancêtres en Belgique.

«Dans ce cadre du décès de la reine Élisabeth II, on recherchait ses cousins. On est tombé sur un de ses ancêtres canadiens, en lien avec Beyoncé. Du coup, on en a profité pour regarder les ancêtres de la chanteuse. Elle a un ancêtre belge qui est Albert Decuir, originaire de Macon (Chimay). Il a immigré en Louisiane en 1720. Albert est l’ancêtre à la huitième génération de Beyoncé», commente Marie Cappart.

Mais parmi les autres belges en lien avec Beyoncé, il y a Willy Decuir, l’ancien bourgmestre de Froidchapelle.