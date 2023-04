Procès pour le meurtre de Fabrice à Ixelles: des voisins témoignent que le couple se disputait fréquemment

Les enquêteurs et le juge d’instruction ont exposé, vendredi matin, devant la cour d’assises de Bruxelles, qu’il ressort de l’enquête de voisinage que l’accusée et la victime se disputaient fréquemment et avec violence.

Un habitant du deuxième étage de l’immeuble où vivaient l’accusée et la victime a notamment déclaré aux enquêteurs que Fabrice Kayembe Makolo était toujours très poli avec lui mais qu’il était souvent dans un état de conscience «second». L’homme a raconté que le couple se disputait fréquemment, environ deux à trois fois par semaine, et bruyamment. «Les disputes semblaient très violentes, selon le témoin, avec des injures qui s’accompagnaient de bruits sourds, de coups contre les murs et le sol, et de cris», ont relaté les enquêteurs.