Des taches sur votre parquet? Voici comment le nettoyer!

Le nettoyage d’un parquet peut s’avérer complexe en raison des diverses contraintes auxquelles il est soumis, notamment les taches tenaces. Cependant, tous les produits ne conviennent pas pour traiter un parquet. Dans cet article, nous avons répertorié les « accidents » les plus courants et vous proposons nos conseils pour y remédier.

Les taches les plus courantes ? La graisse, le café et le vin sont sans doute les taches les plus courantes. Bonne nouvelle, ces taches peuvent être traitées relativement facilement. De l’eau et du savon suffisent souvent. Si cette méthode ne suffit pas, un détergent spécial parquet peut être envisagé. Plus vite vous nettoyez la tache, plus vous augmentez vos chances de la faire facilement disparaître.