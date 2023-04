«Ghosted»: c’est quoi ce film dans lequel Ana de Armas («Blonde») et Chris Evans («Captain America») forment un duo explosif?

Une comédie d’espionnage déjantée, entre romance et action, à voir sur le service de streaming d’Apple.

Après « A couteaux tirés » (2018) et « The Gray Man » (2022), Chris Evans et Ana de Armas se retrouvent cette fois à l’affiche de «Ghosted», une comédie d’action signée Apple TV+.

Dans ce long métrage, la star de «Captain America» range son costume de superhéros pour se glisser dans la peau de Cole, un agriculteur sans histoire, qui tombe éperdument amoureux d’une mystérieuse jeune femme prénommée Saddie (Ana de Armas, qui s’est déjà fait remarquer pour son rôle de James Bond Girl dans « Mourir peut attendre » et celui de Marilyn Monroe dans « Blonde »). Si Cole parvient à la séduire, il découvre avec stupeur qu’elle est agent secret. Le gentil fermier se retrouve alors embarqué à ses côtés dans une aventure qui le mènera au-delà des frontières et qui le confrontera à un terrible méchant campé par... Adrien Brody.