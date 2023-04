Du nouveau dans l’affaire Christophe Galtier: l’avocat de l’entraineur du Paris Saint-Germain confirme le dépôt de plusieurs plaintes

« Désormais, nous avons l’espoir que le magistrat ait la même célérité que son collègue de Nice qui a ouvert une instruction », déclare l'avocat. « Christophe Galtier est à disposition de l’un et de l’autre pour répondre, si besoin aux questions afin que l’instruction aille le plus vite possible pour faire cesser les accusations calomnieuses ».

Le dossier Galtier semble loin d’être terminé. « Nous sommes passés à l'action », affirme Me Olivier Martin à RMC Sport. Dans le cadre de l'affaire des accusations de discrimination raciste et religieuse qui pèsent sur son client, l'avocat de Christophe Galtier fait savoir que les plaintes annoncées la semaine passée ont été déposées ce vendredi matin auprès du procureur de la République de Paris. Le magistrat a trois mois pour donner suite.

Les plaintes sont contre l'ancien dirigeant niçois Julien Fournier, les journalistes Romain Molina et Daniel Riolo, et contre X pour diffamation et mise en danger par diffusion d’informations. Pour ce délit, la peine maximale prévue par l'article 223-1-1 du code pénal est de trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende.