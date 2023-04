300 jobs disponibles à la 7e édition du Printemps de l’emploi à Spa

Le Printemps de l’Emploi est coorganisé par le Plan de Cohésion Sociale, le CPAS et la ville de Spa en très étroite collaboration avec le FOREM et la Maison de l’Emploi de Spa. Il réunira 29 employeurs principalement locaux (Décathlon, Plopsa Coo…) venant de secteurs variés et à la recherche de profils divers notamment dans la construction, la santé, l’horeca, la défense, etc. L’événement a pour but de permettre la rencontre entre les chercheurs d’emploi et de nombreux recruteurs présents. L’événement attire de plus en plus d’employeurs et compte déjà 500 inscrits parmi les demandeurs d’emploi.

Un taux de chômage préoccupant

Les habitants de la région rencontrent des difficultés à retrouver le chemin de l’emploi. En effet, la ville de Spa affiche un taux de chômage de 14,8 %, soit supérieur à la valeur régionale (13,4 %) et nationale (8,38 %). Spa se classe même, malheureusement, à la troisième place, après Dison et Verviers, des communes de l’arrondissement de Verviers.