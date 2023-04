Meuleuses électriques, sécateur, pinces coupantes… les solutions pour contrer les outils des voleurs de vélo

Selon les chiffres de la police fédérale, 26 714 cas de vol de vélo ont été déclarés à la police en 2022, c’est 73 vols par jour en moyenne. Sur le premier trimestre 2023, nous en sommes déjà à 13 386. En cause, une hausse de l’utilisation du vélo dans le royaume et une certaine impunité des auteurs de vol. Dans les faits, on estime que le nombre de vélos déclarés volés équivaut qu’à un tiers de la réalité, affirme Pro Vélo. de videos Si le risque de voir sa bicyclette disparaître au cœur de la journée est croissant, la question de comment protéger son vélo se pose sérieusement.

Le cadenas C’est le grand classique, personne ne laisse son vélo en rue sans au moins l’attacher avec un cadenas, pourtant, même équipé de cette protection, le risque de vol reste élevé. « Rappelons d’abord qu’un cadenas a pour but de retarder le plus possible le vol », explique Pro Vélo. « Un cadenas lourd, de bonne qualité, idéalement en U ou en « mètre de menuisier » est idéal. En avoir deux, de type différent, est même recommandé dans les lieux particulièrement à risque. », ajoutent-ils.

Face à des voleurs de plus en plus équipés, les cadenas bon marché ne protègent votre bicyclette que quelques secondes. Pour être sûr d’être armé face aux voleurs, vous pouvez vous fier à un label. « il y a un label ART souvent demandé par les assureurs vélo », ajoute Pro Vélo. De plus, certains organismes testent aussi les cadenas en copiant les techniques des voleurs pour les évaluer, comme Best Bike Lock.

Cette protection reste néanmoins primaire. De nouvelles protections En Belgique, on voit se développer des « box vélos », particulièrement à Bruxelles. « L’offre se développe doucement en Wallonie, surtout dans les grandes villes. C’est aussi un peu suivi par la SNCB pour offrir du stationnement sécurisé dans les gares (même si on observe une très grosse différence avec la situation flamande) », ajoute l’ASBL. « Il y a aussi des stationnements sécurisés d’autres types qui se développent, comme des « garages » à vélo dans les nouveaux quartiers. Il existe aussi une offre à Bruxelles pour que les acteurs privés mettent à disposition des espaces, via une convention des espaces inoccupés, pour les transformer en parkings vélo ». En France, on voit aussi se développer des dispositifs de sécurisation sur des bornes placées en rue. Ces solutions sont néanmoins souvent liées à un opérateur privé (payant), utilisables via une app ou un badge et nécessitent des autorisations du gestionnaire de la voirie pour pouvoir être installés.