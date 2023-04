Ce 21 avril à 4h30 du matin, un homme a été réveillé par l’alarme incendie de sa maison, l’habitant est immédiatement sorti de son habitation. Les pompiers de la zone Hainaut-Est et Val de Sambre se sont rapidement rendus à la rue Blanc Tri et ont maîtrisé l’incendie. La cause est accidentelle, il s’agit du sèche-linge qui a pris feu. L’habitant a été relogé chez un proche.

