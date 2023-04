Brunehaut, commune sportive trois étoiles

Ce jeudi 20 avril, le gestionnaire du Centre Sportif Local Brunehall Christophe Kawecki et le Bourgmestre de Brunehaut Pierre Wacquier ont reçu le panneau par la Ministre des Sports, Valérie Glatigny. « Notre commune a obtenu le label 3 étoiles pour le Label Adeps commune sportive. Ce label est valable trois ans. En 2021, nous avions obtenu deux étoiles sur trois. Nous sommes récompensés pour la visibilité de l’offre sportive, les initiatives prises au cours de l'année 2022, le développement du sport accessible à tous et à toutes les catégories de citoyens, le recours à la mobilité douce pour faciliter l’accès au centre sportif ainsi que sur les infrastructures sportives intérieures et extérieures ».

La commune a obtenu un score de 84,32%.