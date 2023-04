Felice Mazzù, avant le duel entre le Sporting de Charleroi et Genk: «Vu l’objectif de rester en D1 quand je suis arrivé, ce ne sera pas une catastrophe si on ne se qualifie pas»

Le Sporting de Charleroi accueillera Genk ce dimanche pour le dernier match de la phase classique. Après le revers au Standard, Felice Mazzù a insisté sur les aspects positifs. « On a mis l'accent directement après le match sur le fait qu'on voulait une semaine positive. Lundi, j'ai tenu le même discours. Je les ai félicités pour ce qu’ils ont montré », pointait Felice Mazzù, qui peut compter sur les retours de Bayo, Morioka et Bager, notamment. « C’est bien d’avoir des joueurs d’expérience aussi pour ce type de moment. »

Alors que la tension est forcément importante au moment de finir la saison, Felice Mazzù refuse de voir plus de pression que nécessaire. « Je n'ai pas envie de parler de pression. C'est notre cinquième finale, je l'avais dit à mes joueurs à cinq journées de la fin. On a gagné trois finales sur quatre, ce n’est pas mal. Il n’y a pas de nécessité de mettre de la pression. J'ose espérer que tout le monde sera objectif. Le mot d'ordre, quand je suis arrivé, c'était que Charleroi reste en Division 1. Le parcours suffit largement. Ce ne sera pas une catastrophe si on ne se qualifie pas pour le Top 8 après avoir retrouvé de la sérénité. On ne pourra pas effacer tout le positif en un seul match. »