Mercedes Classe G : le 500.000e exemplaire rend hommage aux origines

Quand on pense « 4x4 de légende », on pense en général au Land Rover ou à la Jeep, et on oublie le Mercedes Classe G. Certes, il est bien plus « jeune » que les deux autres, mais l’Allemand, initialement créé pour fournir l’armée allemande, n’a rien à leur envier en termes de charisme, et bien sûr de capacités tout-terrain. En 45 ans d’existence, le Classe G a opéré une étrange mutation, passant d’engin utilitaire rustique, à véhicule très haut de gamme, ultime signe extérieur de richesse. Mais nous vous le disons d’expérience : il n’a pour autant rien perdu de ses incroyables aptitudes en tout terrain.

Hommage

Après 38 ans de vie, la première génération a cédé sa place à la seconde en 2018. Et Mercedes avait alors fait ce que tout le monde espérait voir de la part de Land Rover pour le Defender : moderniser en donnant l’impression de ne rien changer. C’est donc avec la seconde génération que le Classe G franchit un cap symbolique. Et pour marquer le coup, le numéro 500.000 a reçu une configuration unique, qui rend hommage au G originel. La face avant est entièrement noire, les clignos posés sur les ailes avant sont orange (c’est bizarre de s’attarder sur ce détail, mais avouez que ça devient rare), on l’a chaussé de simples jantes et de pneus à large profil (ça aussi, ça devient rare sur un G), les phares sont protégés par des grilles et, le top, la carrosserie revêt une des teintes d’origine : le vert agave. On adore au point qu’on en voudrait un, mais ceci sera bien un exemplaire unique.