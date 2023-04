Morris JE : l’utilitaire trop mignon, et bientôt en production

Les Britanniques sont décidément très attachés à certaines icônes traditionnelles de leur vie quotidienne, notamment de quelques véhicules. Depuis quelques années par exemple, circulent dans Londres des réinterprétations modernes – et 100% électriques – des fameux taxis noirs. Dans le même esprit, un petit utilitaire a longtemps arpenté les villes et les campagnes anglaises, aussi bien utilisé par le plombier que par le livreur de lait, pour par les services postaux : le Morris J-Type. C’est lui que des entrepreneurs anglais ont voulu faire revivre, en version 3.0.

1 tonne, 400 km

Le Morris JE est cette version 3.0. Son design est délicieusement rétro, ces teintes sont acidulées comme il se doit pour titiller la fibre nostalgique et bien sûr, il est 100% électrique. En 2021, l’entreprise présentait le concept en espérant réunir suffisamment de financement pour lancer la production. C’est chose faite ! Bientôt, les villes et les campagnes anglaises reverront circuler cet engin aux capacités assez sérieuses : 1 tonne de charge utile, 6,5 m³ de chargement, zone de chargement de 2,4 m de long, capacité de remorquage de 1.000 kilos, 400 km d’autonomie. Morris Commercial prévoit aussi de proposer des versions pick-up et minibus. Combien pour ce bonbon sur roues ? 60.000£ de base, soit à peu près 68.000€. On n’est pas très loin des tarifs du VW ID.Buzz. Ce qu’on ignore encore, c’est si le Morris JE traversera la Manche.