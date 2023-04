Kimera EVO37 Martini 7 : souvenirs souvenirs

Pour rappel, Kimera est une petite entreprise italienne qui a développé une version modernisée de la Lancia 037. Une voiture entrée dans la légende du Rallye, notamment parce qu’elle est la dernière voiture à deux roues motrices à avoir remporté la couronne mondiale, à une époque où les voitures à transmission intégrale devenaient la norme sous l’impulsion de l’Audi Quattro. On sait que Lancia s’était imposée grâce à quelques filouteries « à l’italienne », mais bref, ça n’enlève rien au charisme de la 037.

Martini

Kimera a donc lancé il y a quelques années la production (entièrement à la main) de cette EVO37. Esthétiquement fidèle à l’authentique, elle repose sur un châssis élaboré à partir de celui d’une vraie Lancia Beta Monte Carlo, et le moteur de 2.1 litres, qui reprend les base du moteur utilisé à l’époque par Lancia en Groupe B, est modernisé, gavé par un turbo et un compresseur. Il envoie 550 ch aux roues arrière via une boîte manuelle, et le tout est habillé d’une carrosserie en carbone, pour un poids de 1.100 kilos. Sachez enfin que la voiture est construite selon les normes d’homologation FIA, et qu’elle est adoubée par des pilotes qui ont piloté (et gagné avec) la 037 : Miki Biazion et Markku Alen, entre-autres. Chose étonnante pour une voiture manifestement si fidèle, aucun des clients ayant signé un chèque d’au-moins 500.000€ n’avait jusqu’à présent pensé à choisir la seule configuration respectable pour la voiture : les couleurs Martini, celles de la voiture Championne du Monde en 1983. C’est chose faite.