55 emplois vont être créés à Dison et Verviers grâce au projet «Territoires zéro chômeur de longue durée»

17 expériences pilotes « Territoires zéro chômeur de longue durée » vont se déployer dans les prochaines semaines en Région wallonne. Ces dernières ambitionnent d’offrir un contrat de travail à près de 750 personnes durablement sans emploi. En région verviétoise, trois projets ont été retenus sur les communes de Verviers et Dison : les quartiers d’Hodimont et de Prés-Javais, ainsi que le centre de Dison. On parle en tout de la création de 55 emplois.

Les projets, cofinancés par l'Union Européenne et la Wallonie à hauteur de 104 millions d'euros, viennent en effet d'être désignés par le Gouvernement : sur 19 candidatures reçues, 17 ont été retenues car elles répondaient aux critères de sélection.

Objectifs ? Ramener à l’emploi des personnes qui en sont très éloignées depuis plusieurs années en suivant une démarche novatrice qui a pour point de départ : personne n’est inemployable !

De nombreux besoins sociaux, en éducation, santé, transition climatique, propreté, mobilité… ne sont pas couverts, les autorités publiques mettent en place des leviers pour répondre à ces problématiques. Le projet prévoit de partir des compétences et aspirations des personnes et de construire leur emploi avec elles. Les contours de ce vaste projet pour l'emploi sont les suivants : > Une prise de contact entre les personnes les plus éloignées de l'emploi et les porteurs de projets pour définir et construire ensemble des emplois et activités qui répondent aux besoins sociaux et sociétaux du territoire ; > Un appel à projets dans le cadre de la programmation européenne FSE+, pour développer des expériences pilotes durant 5 ans ; > Des personnes bénéficiaires qui doivent être sans emploi depuis plus de 2 ans et être domiciliées sur le territoire sélectionné depuis au moins 6 mois ; > Un focus sur des zones socio-économiques où le taux de chômage est plus élevé selon les indicateurs de l'IWEPS (arrondissements de Charleroi, Liège, Mons, La Louvière, Verviers, Namur et la Province du Luxembourg). Les projets seront développés sur des « microterritoires » de maximum 15.000 habitants au sein de ces arrondissements ; > Des villes, communes, CPAS ou encore ASBL et entreprises à finalité sociale comme porteurs de projets. Des partenariats ont pu être noués avec des acteurs de la réinsertion, de la formation, des entreprises et autres acteurs locaux pour développer des projets en vue de redynamiser l'emploi sur leur territoire ; > Des projets innovants, répondant à des besoins d'emploi local ou social au sens large et concertés avec les acteurs économiques locaux pour ne pas entrer en concurrence avec des activités déjà assumées sur le territoire.