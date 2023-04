Olivier Vandecasteele: la Belgique et l’Iran conviennent d’accélérer la mise en œuvre des accords

« Lors de l’appel téléphonique entre le président iranien et le Premier ministre belge, les deux parties ont discuté des derniers événements et de la coopération judiciaire entre les deux pays, et ont trouvé des moyens d’accélérer la mise en œuvre des accords conclus entre les deux pays », dit-elle sur la page française de son site internet.

Le cabinet de M. De Croo a confirmé l’entretien qui a porté sur le cas d’Olivier Vandecasteele, travailleur humanitaire belge détenu en Iran depuis le 24 février 2022 dans des conditions inhumaines et dégradantes. Il n’a en revanche pas fait de commentaire sur les informations rapportées par l’agence iranienne.