41 ascensions de la Butte du Lion de Waterloo en hommage à Jen, emportée par le cancer du sein il y a un an: «On ne reste pas triste chacun de notre côté»

Ce vendredi 21 avril, une cinquantaine de femmes et d’hommes courageux ont escaladé à 41 reprises les 226 marches qui mènent au sommet de la Butte du Lion de Waterloo. « Certains sont venus dès le matin, puis sont partis ou sont restés tout au long de l’événement, d’autres sont venus pour les dernières montées. Chacun a fait en fonction de son emploi du temps », se réjouit Marie Ovaere, l’organisatrice.

Les rotules et les cuissessouffrent, mais c’est pour la bonne cause. - C.L.

Cette matinée sportive, Marie l’a organisée pour une amie, que le cancer a emportée, mais aussi en soutien à celles qui se battent au quotidien contre la maladie.

Une cinquantaine de participants ont relevé le défi, et même si tout le monde n’a pas visé les 41 ascensions, l’intention y était. « On visait trois montées et on en a fait six ! Ce n’est pas si mal », rigolent deux participantes.