«Trentenaires»: la série générationnelle de Tipik

La série s’inscrit dans la tradition des films de potes, avec la bande de copains de la même génération qui restent collés les uns aux autres, se disent tout, partagent leurs instants de bonheur comme leurs déboires. L’action se déroule à Charleroi, plutôt montrée sous son bon jour, le réalisateur ayant souhaité «magnifier» la ville plutôt que de verser dans le misérabilisme façon frères Dardenne. On fait la connaissance d’Alessandra, Vince, Sophie, Luca, Max, Sarah, Karim et Malik. Tous ont la trentaine. Ils sont infirmier, institutrice, gérant de bar, cadre, comptable, photographe, prof d’escalade… Pas de super-flic qui sauve la veuve et l’orphelin ou d’enquêteur qui tente de résoudre une affaire glauque, juste des gens qui nous ressemblent, confrontés aux joies et aux tracas de la vie quotidienne des personnes de leur âge. La série offre d’ailleurs un panel représentatif de la société dans toute sa diversité: le couple avec enfants qui éprouve la lassitude des années qui passent, les nouveaux amoureux, la fille tout juste enceinte mais qui n’est pas sûre de l’identité du père, le couple homo, la fille guindailleuse, la famille recomposée… Ils sont belgo-italiens, belgo-marocains, belgo-congolais, belgo-carolo, bref, belgo-quelque chose! Toutes les cases sont cochées, de façon parfois un peu trop évidente diront certains. Mais si on a un peu de mal à entrer dans l’histoire lors du premier épisode, qui sert surtout à introduire les personnages, on s’attache assez vite ensuite à nos héros, qui sont le reflet du monde d’aujourd’hui. D’autant qu’au fil des intrigues, on découvre qu’ils sont notamment hantés par la mort de l’un des membres du groupe. Car la trentaine, ce n’est pas juste l’âge de fonder une famille ou de se caser, c’est aussi l’heure des premiers deuils ou des parents qui vieillissent et sont rattrapés par la maladie.

Le service public ne laisse décidément plus le temps au public de souffler entre deux séries belges. «Attraction» à peine fini sur la Une, voici que Tipik dégaine « Trentenaires ». On change cependant ici radicalement de registre. Outre qu’on sort du traditionnel suspense psychologique ou du thriller policier, le format est totalement différent, puisque la série comprend 24épisodes de 25minutes, diffusés au rythme de quatre tous les dimanches (rediffusés un à un tous les jours en semaine à 17h50 et disponibles dans leur intégralité sur Auvio).

«Trentenaires» est en fait l’adaptation francophone de la série flamande «Dertigers», diffusée avec succès depuis quatre ans sur la VRT. Ce qui a nécessité un certain travail d’adaptation. «Quelque chose qui se déroule à Anvers se passe différemment à Charleroi», poursuit le réalisateur. «C’était la partie du travail qui a été la plus compliquée, comme on est dans une série réaliste, ancrée fortement dans sa région. Charleroi est d’ailleurs un personnage à part entière de la série. Mais la base était évidemment bonne, on a gardé les professions des personnages et on a pu construire avec les scénaristes une série qui touchera on l’espère un large public, peut-être même plus large que celui qu’on a visé au départ.»

Chansons belges

Autre différence avec son modèle flamand, les références culturelles. «La musique est aussi un personnage à part entière et ce qu’on écoute en Flandre est différent de ce qu’on écoute en Wallonie. On a choisi des musiques plus contemporaines que dans Dertigers.» C’est ainsi que le générique est chanté par Rori, une des étoiles montantes de la chanson côté francophone, et au gré des scènes on peut entendre par exemple Loïc Nottet. Autant dire que le feuilleton brandit fièrement le drapeau de la scène musicale de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

La série repose évidemment aussi énormément sur les épaules de ses comédiens, presque tous wallons. Ils ont été sélectionnés sur base d’un grand casting ouvert à tous et qui a reçu plus de 850 candidatures. Du jamais vu paraît-il. Et on nous glisse qu’ils jouent des rôles pas très éloignés d’eux-mêmes. Ils avaient d’ailleurs le droit d’improviser lorsqu’ils le sentaient. «Pour les dialogues, on a écrit une base et, pour que ce soit réaliste, les acteurs eux-mêmes les ont mis en bouche, ont changé des mots, car d’une région à l’autre on n’utilise pas les mêmes expressions. Chacun a pu apporter ses tics de langage, sa façon de communiquer. Tout ça a été adapté par les comédiens durant les répétitions.»

La réalisation a elle aussi été mise au service des acteurs. «Pour révéler chacun des personnages, leur caractère et leur nature profonde, on a utilisé une mise en scène introspective pour traquer sur chaque visage les moindres faille, rictus ou tension… On est au plus près des personnages afin qu’ils ne puissent cacher leur vraie nature. C’est un dispositif tout à fait innovant en Belgique francophone et qui a fait ses preuves en Flandre avec un succès sans précédent.»

Désormais, il reste à voir à quel point le public se reconnaîtra dans les personnages. Car si tout le monde a eu 30 ans un jour, tout le monde ne les a pas eus en 2020. A la RTBF, on est en tout cas confiant. Pour preuve, la saison 2 est déjà commandée avant même que le premier épisode soit diffusé.