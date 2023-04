Adrian Fernémont, absent au rallye de Wallonie, décide de faire un break

« Comme certains le savent très bien, le rallye sous toutes ses coutures berce ma vie depuis 15 ans maintenant, et j’ai toujours eu la volonté de faire les choses le mieux possible avec pour seul objectif de devenir meilleur chaque jour. Grâce à ma rencontre avec Samuel Maillen, mon copilote, au soutien de tous nos partenaires, de nos familles, du groupe San Mazuin et de Racing Technology nous sommes devenus champions de Belgique à deux reprises. Un objectif que le petit garçon passionné que j’étais n’aurait jamais imaginé pouvoir atteindre et un accomplissement énorme pour un amateur comme moi. Ça, c’est la partie visible de l’iceberg La partie moins visible comprend beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps et ce danger permanent, tous ces risques que nous prenons pour faire le spectacle, pour aller chercher cette coupe qui nous tient tant à cœur… Et pourtant, lundi matin, je retourne travailler parce que je reste cet amateur sans autre prétention. Le week-end que je viens de passer, qu’il ait été bon ou mauvais, est désormais derrière moi.

Et puis il y a ces 13 courses sur lesquelles nous pouvons marquer des points alors que notre envie à tous est de réduire à 6 ou 7 le nombre d’épreuves. Enfin, il y a cette nouvelle Skoda que nous attendons et qui tarde à arriver.

Depuis ce début de saison, j’ai été accueilli comme un roi dans l’équipe Pieter Tsjoen Racing, je suis certain d’avoir une bonne voiture, je suis certain d’être bien entouré, probablement des meilleures personnes, je sais aussi que je ne suis pas devenu moins bon, mais j’ai pris conscience que, pour le moment, je ne me sens pas vraiment à ma place, le plaisir a laissé place à une angoisse et un stress trop important ! Alors évidemment, l’accident de Bastogne, les différents événements dans notre entourage, l’accident de mon ami Gino Bux à Dinant et la disparition tragique de Craig Breen y ont probablement contribué.

D’un commun accord avec Pieter et l’équipe, nous avons décidé de faire une pause maintenant, d’attendre la nouvelle voiture qui arrivera pour la deuxième partie de saison et d’en profiter pour aborder les choses plus sereinement.