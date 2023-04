Deux ans de prison pour des coups à sa compagne et aux enfants de cette dernière

Un trentenaire verviétois a été condamné, vendredi, par le tribunal correctionnel de Verviers pour des violences intrafamiliales. Reconnu coupable de coups et blessures volontaires, il écope d’une peine de 2 ans de prison pour deux scènes de violences survenues en décembre 2022 et en janvier 2023.

« J’étais sous l’influence de l’alcool »

Lors de l’audience précédente, le prévenu avait reconnu les faits commis sur sa compagne. « Je ne me souviens pas de tout mais oui, je lui ai porté des coups, mais toujours quand j’étais sous l’influence de l’alcool », avait-il expliqué. Des informations corroborées par les enfants de 8, 11, 13 et 16 ans, victimes de leur beau-père. « Quand Monsieur n’a pas bu, tout se passe bien et il s’implique beaucoup dans la vie des enfants qui ne voient plus leur père », avait détaillé le ministère public qui soulignait les quatre condamnations du trentenaire pour des violences.