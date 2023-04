Daphné et Tanja devaient construire la maison de leurs rêves, mais tout a viré au cauchemar quand l’entrepreneur a «fait faillite»: «Nous avons perdu 200.000 euros et pendant ce temps, ils profitent sur un yacht en Croatie» (photo)

Daphné Snaps, 47 ans et sa compagne Tanja Kemps, 46 ans, devaient emménager dans leur nouvelle maison à Peulis, en Flandre, en décembre 2021, mais tout ne s’est pas passé comme prévu. Elles avaient accordé leur confiance à l’entrepreneur « La Casa de Lille » pour construire la maison de leurs rêves, et elles n’auraient pas dû. Le rêve s’est vite transformé en cauchemar financier pour le couple.

« Pour nous, il semblait certains que nous emménagerions dans notre nouvelle maison en décembre 2021 », ajoute Daphné. Mais rien ne s’est passé comme prévu. L’entreprise a collaboré avec un producteur en Roumanie pour la fabrication de la construction en bois massif. Dans leur contrat, Daphné et Tanja devaient donc donner une avance pour préfinancer la production à l’étranger. « Nous avons d’abord payé 140.000 euros en plusieurs versements. Au final, une facture de 65.000 euros nous est encore parvenue après. Notre avocat nous a confirmé que ce n’était pas normal et que la construction devait d’abord être faite », explique encore Daphné.

Comme elles n’ont pas payé cette facture de 65.000 euros, Daphné et Tanja ont reçu un recommandé. « Nous avons été accusées d’être défaillantes. Nous devions payer ces 65.000 euros immédiatement, sinon notre maison serait retirée de la production. Parce que l’architecte a fini par nous rassurer, nous avons tout de même payé cette dernière facture », racontent les deux Belges. Mais après cela, c’est la douche froide pour le couple. L’entreprise a fait faillite. « Nous avons aujourd’hui perdu 200.000 euros d’acomptes et nous n’avons qu’une fondation sur notre chantier. Les enquêtes montrent que la société roumaine n’a jamais reçu d’argent pour notre maison », déplore Daphné.

Un coup très dur pour le couple. « Pendant ce temps, nous remarquons que l’un d’eux profite du beau temps sur un yacht de luxe en Croatie. Inouï qu’une telle chose soit possible. Le gouvernement devrait nous protéger de cela, mais ce n’est pas le cas », explique la quadragénaire. Le couple compte bien se battre en justice contre l’entreprise. Et Daphné et Tanja ne sont pas les seules dans le cas. « Au total, il y a plus d’un million de dettes. Ce sera certainement un dossier volumineux, mais je ne lâcherai pas. Nous travaillons jour et nuit pour payer tout cela. C’est très amer de voir ce qu’il advient de notre argent en Croatie », déplore Daphné.