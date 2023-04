Orages, grêle, précipitations abondantes et fortes rafales de vent: la Belgique passe en alerte jaune

Une dépression d’altitude se déplace du nord de la France vers le sud de l’Angleterre en générant de l’instabilité dans nos parages. En fin d’après-midi, un creux associé à cette dépression passera sur notre pays en y déclenchant des averses orageuses. Le flux en surface s’orientera du secteur est au secteur sud-ouest demain, dirigeant alors une masse d’air plus doux vers nos contrées. Une nouvelle perturbation atteindra toutefois notre pays samedi à la mi-journée. Alerte jaune L’Institut Royal Météorologique de Belgique a placé l’ensemble du pays en alerte jaune orage : « En fin d’après-midi, le risque d’orages augmentera depuis la France. Ces orages pourront localement être à l’origine de grêle, d’abondantes précipitations en peu de temps et de fortes rafales de vent », prévient l’IRM sur son site internet. L’avertissement débute à 16h et prendra fin demain à 1h du matin.

Cette après-midi, la nébulosité sera d'abord variable avec encore quelques larges éclaircies sur la moitié sud-est. En cours d'après-midi, des averses se développeront depuis la frontière française. Celles-ci pourront s'accompagner d'orage et être assez vigoureuses par endroits. Sur le nord et l'est du pays, un temps plus calme pourrait toutefois perdurer jusqu'en soirée. Les maxima oscilleront entre 13 degrés en Ardenne et 17 ou 18 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré de secteur sud-est.

Ce soir Ce soir, des averses orageuses parfois fortes traverseront encore le pays. Toutefois, le temps deviendra plus sec avec davantage d’éclaircies depuis le sud. De la brume ou du brouillard pourra ensuite se former sur la moitié ouest du pays. Durant la nuit, davantage de nuages nous parviendront par le sud. Les minima oscilleront entre 3 degrés sur l’ouest et 9 degrés sur le centre et l’est. Le vent sera souvent faible et variable, mais restera modéré et orienté au sud-est en Ardenne.

Samedi Samedi matin, quelques éclaircies seront encore possibles sur le nord du pays. Ailleurs, le temps sera déjà très nuageux, mais il fera encore sec. Vers midi, une zone de pluie atteindra le sud-ouest et s’étendra ensuite davantage vers le nord-est. Les maxima seront compris entre 13 degrés sur les sommets ardennais et localement 18 degrés sur le nord-est. Le vent de sud-ouest sera faible à modéré sur l’ouest du pays et modéré ailleurs.