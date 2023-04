En plus de l’amende, vous paierez entre 50 et 539 euros pour un dépôt sauvage à Enghien!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Véritables fléaux, les dépôts sauvages enlaidissent le paysage et coûtent cher à la collectivité. Partout en Wallonie, les citoyens indélicats peuvent se voir infliger par le fonctionnaire-sanctionnateur une amende allant de 50 à 200.000 euros. À cette amende s’ajoute une redevance complémentaire qui couvre notamment l’enlèvement des déchets.

Ce jeudi à Enghien, les conseillers communaux ont voté à l’unanimité la modification des montants de cette redevance complémentaire. Précédemment, la commune réclamait 110 euros ou 558 euros en fonction de la taille du dépôt. « Mais en collège, on s’est rendus compte que catégoriser les déchets en deux types n’offrait pas suffisamment de souplesse, » concède le bourgmestre Olivier Saint-Amand (Ecolo). « On propose donc davantage de catégories avec des tarifs plus progressifs. »