Les commerçants d’Arlon ont pu se (re)rencontrer le temps d’une soirée ce mercredi

Désirant mettre en avant tous ceux qui, à cause de la crise sanitaire et/ou énergétique, n’ont pas eu l’opportunité de proposer une soirée d’inauguration lors de l’ouverture de leur commerce, l’asbl a décidé de leur offrir l’opportunité de faire connaissance, d’échanger et de créer des liens avec leurs collègues présents depuis plusieurs années à Arlon. Dans un premier temps, tous ceux qui se sont installés depuis fin 2019 ont, en quelques mots, présenté leur établissement et expliqué ce qui les a poussés à devenir indépendant. Et ils étaient nombreux ! En effet, depuis 2020 ce ne sont pas moins de 43 nouveaux commerces qui ont été créés et 15 qui ont été repris sur Arlon, dans des secteurs très différents et variés.

Bien que tous n'aient pu être présents, plus de la moitié d'entre eux se sont prêtés à l'exercice. Puis la trentaine de commerces plus « anciens » a été invitée à se présenter brièvement avant de proposer aux quelque 100 personnes présentes de se retrouver et de poursuivre leurs échanges autour d'un verre et d'une dégustation servis par les Guides Horizon Saint-Exupéry d'Arlon.

Cette soirée a permis de créer de nouvelles synergies et des collaborations qui démontreront, une fois de plus, le dynamisme et l’enthousiasme des commerçants de proximité d’Arlon.

Lors de son discours de bienvenue, la présidente, Catherine Arnold, a tenu à souligner que, contrairement à ce qu’on peut entendre fréquemment, il n’y a eu « que » 14 commerces qui ont fermé durant cette même période et que, parmi eux, 3 sont partis à la retraite, 3 sont en cours de reprise et 5 ont opté pour un changement de vie ou un nouveau projet. Ajoutant que plusieurs demandes sont faites chaque mois pour occuper les cellules qui sont actuellement vides ou en rénovation, l’intérêt pour le commerce local est bien réel.