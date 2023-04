«Une clôture devrait être installée autour de l’aire de jeux pour éviter un drame», déclarent des habitants du quartier Karreveld à Molenbeek

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À l’angle de l’avenue Jean de la Hoese et de l’avenue du Karreveld, la commune de Molenbeek a transformé un triangle de béton en un nouvel espace vert de détente pour les enfants et les seniors avec une aire de jeux et un banc actif. Un réaménagement qui n’est pas au goût de tous les habitants du quartier.