Deux écoles communales carolos primées lors de l’opération «Tout le monde lit»

Peu importe ce qu’on lit : roman, bande dessinée, livre illustré, manga, e-book… Le seul et unique but, c’est le plaisir ! Aujourd’hui, près de 200 classes participent au projet.

Pour favoriser cette pratique, les éditeurs jeunesse et l’Association des éditeurs belges (ADEB) ont lancé une campagne de sensibilisation à la lecture nommée « Tout le monde lit ». Le principe ? Inviter tout le monde, et particulièrement les écoles, à interrompre toute autre activité pour consacrer un quart d’heure à la lecture, chaque jour.

Le choix des gagnants ne fut pas simple car les textes envoyés par les écoles candidates débordaient tous d’originalité ! Mais le jury a fait son choix...

Et c’est donc l’école communale de la petite chenevière à Marcinelle qui a remporté le premier prix. Soulignons aussi l’excellente troisième place de l’école communale de Jumet Dewiest.

Ces classes verront leur texte imprimé et recevront également une caisse de livres afin d’égayer leurs ¼ h de lecture.

Une vraie fierté pour Julie Patte, l’échevine de l’Enseignement de Charleroi : « C’est une immense joie de voir deux de nos écoles être primées. Cela récompense le travail de nos enseignants et de leurs élèves et démontre qu’il y a du talent et de l’imagination au sein de notre métropole. »

Voici la liste des écoles lauréates :

1. La classe de 4e primaire de Mme Castronovo de l’école de la Petite Chenevière (Marcinelle).

2. La classe de 6e primaire de M. Verecken de l’école Arthur Grumiaux (Villers-Perwin).

3. La classe de 5e primaire de Mme Solbreux de l’école François Dewiest (Jumet).

4. La classe de 4e primaire de Mme Éline du centre scolaire Pré des Agneaux (Auderghem).