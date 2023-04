Pour perdre du poids, elle prend un médicament très prisé sur les réseaux sociaux: deux mois plus tard, c’est le drame... «je voulais juste être plus jolie» (vidéo)

Administré par injections, le médicament a conduit à des pertes de poids impressionnantes chez certains. Mais l’utilisatrice de TikTok met en garde : elle a passé plus de trois semaines à l’hôpital et a ressenti « la pire douleur » de toute sa vie après avoir pris ce fameux médicament. L’Américaine a raconté son expérience sur le réseau social : « Je prends Ozempic pour perdre du poids depuis deux mois. Ma dernière injection pour le deuxième mois remonte au jour où j’ai été hospitalisée. Je suis allée à l’hôpital pendant trois semaines consécutives », explique-t-elle.

Elle a appris plus tard qu’elle avait développé une pancréatite à cause de la prise du médicament. « Oui, j’ai perdu du poids mais je ne l’ai peut-être pas perdu grâce à Ozempic, j’aurais pu le perdre parce que j’avais une pancréatite », confie-t-elle.

L’Américaine explique que peu de temps après la premoère prise, elle a commencé à souffrir de vomissements et elle ne mangeait plus. Pensant qu’il s’agissait d’effets secondaires du médicament, elle ne s’est pas inquiétée. « Je perdais du poids, j’ai perdu 40 livres (18 kilos) en quatre semaines et j’ai adoré parce que je voulais juste perdre du poids pour être plus jolie », explique encore la dame.

Mais les symptomes devenaient insupportables. Elle s’est donc rendue chez son médecin. « Ca n’arrêtait pas d’empirer. Je suis allée aux urgences, on m’a examinée et mon taux de lipase était trop élevé, ce qui montre une pancréatite », explique l’Américaine.