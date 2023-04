Le premier salon des aînés de Saint-Ghislain se tiendra ce samedi : découvrez le programme

De 10h à 17h, les seniors pourront participer à des ateliers yoga et méditation ou à des conférences axées sur le viager, la sexualité des aînés ou encore l’adaptation de son logement. Les participants auront également l’occasion de bénéficier d’un dépistage proposé par EpiCURA pour le cancer du côlon, les maladies rénales et le diabète.

La cité de l’Ourse a toujours eu à cœur de proposer des activités variées à ses habitants les plus âgés : cours de self-défense, formations aux premiers secours, ateliers aquarelle, etc. Parmi ces animations, le Carrefour des Générations visait à favoriser l’échange et le tissage de nouveaux liens entre jeunes et moins jeunes. Dans le cadre du renouvellement post-crise sanitaire de cette manifestation, le tout premier salon des aînés se tiendra dans le parc communal de Baudour ce samedi 22 avril.

Sur une note plus légère, ils pourront aussi tenter de gagner le concours organisé sur place en parcourant l’ensemble des stands d’information qui prendront place à la salle polyvalente. L’occasion d’aller à la rencontre des acteurs communaux et paracommunaux impliqués dans la vie des seniors saint-ghislainois : le service action sociale, jeunesse et coopération, Saint-Ghislain Sports, le conseil consultatif communal des aînés (CCCA), etc. Les associations des seniors de Saint-Ghislain, la Centrale de Services à Domicile (CSD) de Solidaris, Fednot, l’ASBL 1toit2ages, la Ligue Alzheimer, l’Observatoire de la santé et le service de santé mentale de Saint-Ghislain seront eux aussi présents pour renseigner les personnes intéressées.