Furax qu’une voiture bloque encore son allée, Tobe sort les grands moyens pour qu’on vienne la bouger: «Après ça, le propriétaire est vite sorti» (photo)

Tobe Bailey, un Britannique, en avait plus qu’assez que son voisin se gare devant chez lui. Il a donc pris une mesure étonnante pour l’en empêcher. Si le père de famille a d’abord adopté la manière calme en demandant plusieurs fois au voisin de ne plus le bloquer, cette fois, c’était la goutte de trop et il a décidé d’employer la manière forte. de videos Puisque les mots sur le pare-brise n’avaient pas d’effet, Tobe a décidé d’enrouler la voiture du voisin avec… du cellophane ! « Je vis dans une rue avec 26 maisons et 24 places de parking. Moi et ma femme avons dépensé environ 2.000 livres (2.257 euros) pour mettre un trottoir abaissé l’année dernière et des panneaux clairs disant aux gens de ne pas se garer là, mais ils le font toujours et tout le temps », explique Tobe dans les colonnes du Mirror. « Au moins deux ou trois fois par semaine, nous avons un idiot qui nous bloque », ajoute-t-il.

Tobe explique qu’un soir, en rentrant du travail, il a vu une voiture garée devant chez lui. « J’ai écrit une note et je l’ai collée sur le pare-brise, demandant au propriétaire de la déplacer. J’ai ouvert une canette de bière et je me suis assis sur le balcon et j’ai attendu », raconte le Britannique.

Mais rien n’a changé. Le lendemain, la voiture était toujours là. « Je venais de me faire livrer un chargement d’emballage de palette, donc j’ai enroulé la voiture. Le propriétaire est rapidement sorti après cela », explique Tobe. « C’était une jeune fille qui venait d’emménager à l’avant-dernière maison. Elle était très désolée », explique encore le père de famille.