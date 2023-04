Venez marcher et apportez une denrée pour les plus démunis ce dimanche à Mons

L’ASBL L’Épicerie du Cœur de Mons a pour mission d’aider les plus démunis des différents villages de Mons en distribuant des colis alimentaires.

Grâce à cette initiative, l’ASBL souhaite réunir les participants autour d’un moment convivial et amorcer un élan de solidarité qui permettra d’aider les familles, les bénéficiaires, toujours plus nombreux. L’ASBL prépare et distribue des colis alimentaires pour 300 familles, chaque colis comprend trois repas équilibrés par personne, ce qui représente plus de 2.000 rations par semaine.