L’interpellation d’un arracheur de sac rendue possible grâce à l’intervention des gardiens de la paix à Koekelberg: «Ils sont d’une efficacité redoutable et cruciale», souligne le bourgmestre, Ahmed Laaouej

Les faits se sont déroulés ce lundi à hauteur de la station de métro Simonis et du boulevard Léopold II, à Koekelberg. Une équipe de deux gardiens de la paix – Fitnet et Roland – qui patrouillaient dans le coin a eu son attention attirée par plusieurs personnes qui pourchassaient un individu. « L’une de ces personnes a lancé à leur adresse : « Arrêtez-le, c’est un agresseur ! » et, ni une ni deux, les deux gardiens de la paix se sont lancés à la poursuite du suspect », nous explique-t-on.