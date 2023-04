Un problème de drainage contraint le Bois des Rêves à fermer sa nouvelle plaine de jeux

On vous en parlait il y a quelques jours, certains espaces de cette plaine flambant neuve baignaient dans la boue. Les représentants du Bois des Rêves avaient alors annoncé un souci de drainage, révélé par les fortes de pluie des dernières semaines. Et il est plus grave que ce qu’ils ne l’imaginaient, puisque la plaine de jeux doit déjà fermer ses portes aux visiteurs, afin de régler le problème.

Le nouvel espace ne sera plus accessible durant un certain temps, certainement jusqu’à l’été au moins, pour laisser le temps à l’entrepreneur de faire les travaux nécessaires.